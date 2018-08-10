التحالف يعلن أنه «سيحقق» في ظروف عملية القصف على صعدة اليمنية

آثار قصف في اليمن (الإنترنت)

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة، أنه سيتم «التحقق من ظروف وإجراءات» إحدى عملياته في محافظة صعدة اليمنية بعد استهداف حافلة ما أدى، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ضمنهم أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول رفيع في التحالف أن «قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام (...) وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء تلك العملية» في صعدة، مشيرًا إلى أن قيادة التحالف «وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية».