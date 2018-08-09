مقتل شخص جراء شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية

صاروخ باليستي. (أرشيفية. رويترز)

قتل شخص وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس، من جراء شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن على السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية أن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت الصاروخ. وقالت وكالة الأنباء السعودية لاحقًا إن مواطنًا يمنيًا مقيمًا في جازان لقي حتفه، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت حركة الحوثي، المدعومة من إيران والتي تسيطر على أغلب أنحاء اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عبر تلفزيون المسيرة التابع لها إنها أطلقت صاروخًا على المدينة الصناعية بمدينة جازان في جنوب السعودية.

وذكر التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن «نتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ الباليستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين وإصابة 11 من المدنيين».

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ على المملكة في الشهور القليلة الماضية ضمن الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات الذي يعتبر إلى حد كبير حربًا بالوكالة بين السعودية وإيران. واعترض الجيش السعودي معظم هذه الصواريخ.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحرب اليمنية في 2015 للإطاحة بالحوثيين وإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليًا والتي خرجت من البلاد.