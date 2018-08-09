مقتل شخص جراء شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 10:12 صباحا
صاروخ باليستي. (أرشيفية. رويترز)

قتل شخص وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس، من جراء شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن على السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية أن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت الصاروخ. وقالت وكالة الأنباء السعودية لاحقًا إن مواطنًا يمنيًا مقيمًا في جازان لقي حتفه، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت حركة الحوثي، المدعومة من إيران والتي تسيطر على أغلب أنحاء اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عبر تلفزيون المسيرة التابع لها إنها أطلقت صاروخًا على المدينة الصناعية بمدينة جازان في جنوب السعودية.

وذكر التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن «نتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ الباليستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين وإصابة 11 من المدنيين».

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ على المملكة في الشهور القليلة الماضية ضمن الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات الذي يعتبر إلى حد كبير حربًا بالوكالة بين السعودية وإيران. واعترض الجيش السعودي معظم هذه الصواريخ.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحرب اليمنية في 2015 للإطاحة بالحوثيين وإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليًا والتي خرجت من البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة الوقود في الجنوب التونسي تمتد إلى عاصمته صفاقس
ليبيا
«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش