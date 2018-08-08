الجبير: تصرفات كندا مرفوضة وعليها تغيير سياستها إزاء المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 03:36 مساء

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن السعودية تحترم كل الآراء، لكنه جدد رفض الرياض الإملاءات الخارجية.

وتعليقًا على الخلاف المتنامي بين السعودية وكندا على خلفية انتقاد الأخيرة اعتقال المملكة ناشطات سعوديات، قال الجبير: «نحترم كل الآراء ولكن لا نقبل الإملاءات ولا نتدخل في شؤون الآخرين».

وأضاف وزير الخارجية السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم بثته قناة "العربية" السعودية، أن "تصرفات كندا غير مقبولة وعليها تغيير سياستها في التعامل مع المملكة"، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على "سحب الطلبة والمرضى السعوديين من كندا".

وتابع: «موقفنا تجاه كندا يلقى دعمًا خليجيًا وعربيًا باستثناء قطر».

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