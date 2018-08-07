السيسي وبن زايد يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا المشتركة

السيسي خلال لقاء بن زايد. (الصفحة الرسمية للناطق باسم الرئاسة على الفيسبوك)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بمطارالقاهرة الدولي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يقوم بزيارة لمصر برفقة عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيسي وبن زايد توجها إلى قصر الاتحادية، وعقدا لقاءً ثنائياً أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمّت وفدي البلدين.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات، ومؤكداً سيادته أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وأضاف الناطق أن محمد بن زايد أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً أن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والتضامن والعمل من أجل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة ودفع التنمية الشاملة في البلدان العربية، مشيراً في هذا الإطار إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية لاستقرار وأمن المنطقة العربية.



كما أكد حرص الإمارات على مواصلة دفع وتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات مودة وأخوة تاريخية وثيقة.

وأوضح السفيربسام راضي أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.

كما أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أهمية تضافر الجهود لدعم سيادة الدول على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها، وصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا.