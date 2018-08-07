الجيش السوري يحبط هجومًا على إحدى نقاطه بريف اللاذقية الشمالي

دبابة تابعة للجيش السوري. (أرشيفية. رويترز)

أحبط الجيش السوري، الثلاثاء، هجومًا شنه مسلحو «جبهة النصرة» على نقطة تابعة للجيش في بلدة الصراف شمال اللاذقية.

وقال قائد ميداني سوري، في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك»، «إن مسلحين تابعين لتنظيم جبهة النصرة هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم نقطة تابعة للجيش السوري في بلدة الصراف على محور الربيعة بريف اللاذقية الشمالي على الحدود السورية - التركية».

وأضاف القائد الميداني: «إن المسلحين تمكنوا من احتلال النقطة لعدة ساعات ليتمكن بعد ذلك الجيش السوري من استعادتها بعد أن أوقع أعدادًا كبيرة من المسلحين المهاجمين بين قتيل ومصاب».

وصرح بأن «الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود سوريين نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوري والمسلحين»، مشيرًا إلى أن سلاح الجو والمدفعية التابعيْن للجيش السوري، شاركا في التصدي للهجوم.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي فصائل مسلحة تابعة لـ«جبهة النصرة» أبرزها الحزب الإسلامي التركستاني، ولواء السلطان مراد، وكتيبة جبل الإسلام.