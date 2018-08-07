مسؤول: أميركا طلبت من السعودية تفاصيل بشأن احتجاز نشطاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 11:21 صباحا

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء، وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في بيان، نقلت عنه وكالة «رويترز»، مساء الإثنين: «طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء»، واصفًا المملكة وكندا بأنهما «حليفان مقربان».

وأضاف المسؤول: «نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية».

جاء ذلك في أول تعليقات من واشنطن منذ اندلاع نزاع بين السعودية وكندا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين.

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وتتصاعد الأزمة بين السعودية وكندا، على خلفية انتقاد الأخيرة للرياض بسبب القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن الناشطة سمر بدوي، وهو ما اعتبرته الرياض تدخل «صريح وسافر» في شؤونها الداخلية.

والأمس، طلبت السعودية من السفير الكندي مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة، وأفادت وسائل إعلام سعودية بصدور توجيه بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.

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