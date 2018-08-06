قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في «دفاعها عن سيادتها»

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (رويترز)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الإثنين في تغريدة على «تويتر»، إن الإمارات العربية المتحدة تقف مع السعودية في «دفاعها عن سيادتها»، وذلك بعد أن جمدت المملكة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.

وقطعت السعودية العلاقات بعد أن حثتها أوتاوا على الإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين. كما استدعت الرياض سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وفي أعقاب ذلك، قالت ماري بير باريل، الناطقة باسم وزارة الخارجية في بيان أوردته «فرانس برس»: «إننا قلقون جدًّا لهذه الأنباء الصحفية، ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر حول إعلان السعودية الأخير».