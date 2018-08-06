تدريبات بحرية «عابرة» بين مصر وفرنسا وبريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 02:53 مساء
جانب من التدريبات (صفحة الناطق العسكري)

نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات عابرة بالبحرين الأحمر والمتوسط، مع القوات البحرية البريطانية والبحرية الفرنسية.

ووفق ما ذكر الناطق العسكري باسم القوات المسلحة، يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة لتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

شاركت عدد من القطع البحرية المصرية في التدريبات التي اشتملت مع الجانب البريطاني العديد من الأنشطة والفعاليات، وتضمنت التدريب على أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية لنقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث يُعد التدريب على مكافحة الألغام من التدريبات المعقدة والتي تحتاج إلى خبرات ومهارات يتم اكتسابها بالتدريب المستمر لما للألغام البحرية من تأثير على حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وفق بيان الناطق.

كما نفذت القطع البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا بالبحر المتوسط تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تشكيلات الإبحار وتنفيذ تمارين المواصلات نهارًا وليلاً.

جانب من التدريبات (صفحة الناطق العسكري)
جانب من التدريبات (صفحة الناطق العسكري)
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