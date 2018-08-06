13 شخصًا.. حصيلة نهائية لمصابي حادث الجيزة بمصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 12:33 مساء
حادث الدقي (بوابة الأهرام)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، ارتفاع عدد المصابين في حادث تصادم عدة سيارات أسفل كوبري أكتوبر بمنطقة الدقي في الجيزة إلى ١٣ مصابًا، وهي حصيلة نهائية بعد إخلاء موقع الحادث تمامًا.

ووفق ما أوردت «بوابة الأهرام»، أضاف مجاهد أنه لا توجد وفيات بين المصابين، موضحًا أن جميع المرضي يتلقون العلاج.

وأوضح أنه تم الدفع بـ ١٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وتمت إحالة المرضى إلى مستشفى العجوزة وقصر العيني، ومستشفى خاص بالمهندسين بواسطة الأهالي.

وأكد أنه لا توجد حالات خطيرة بين المصابين، ونسبة الحروق بين بسيطة ومتوسطة.

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