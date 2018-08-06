الصحة المصرية: 3 مصابين في انفجار الدقي (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 10:14 صباحا
جانب من آثار الحادث (الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، إصابة 3 أشخاص، في حصر مبدئي لحادث تصادم 6 سيارات وانفجار إحداها في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وفق ما أوردت بوابة «أخبار اليوم».

وأضاف مجاهد، وفق ما نقلت البوابة الحكومية، أنه فور وقوع الحادث صباح اليوم الإثنين، أعلى كوبري الدقي، تواجدت سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى العجوزة.

وقد توقفت حركة السيارات بمطلع الكوبري بعد تفحم سيارتين جراء الحادث، وطالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها جوار موقع الانفجار.

#الدقي
أول فيديو لانفجار سيارة مطلع كوبري أكتوبر بالدقي pic.twitter.com/JMjQaaWBUe

— asem al anssary (@anssariz) August 6, 2018

 

جانب من آثار الحادث (الإنترنت)
صورة من آثار الانفجار (سكاي نيوز)
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