انفجار سيارة في الجيزة بمصر

صورة من آثار الانفجار (سكاي نيوز)

انفجرت سيارة ملاكي، صباح اليوم الاثنين، أسفل كوبري 6 أكتوبر، في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وفق ما أوردت «بوابة الأهرام»، في وقت لم ترد بعد أي معلومات عن حصيلة الخسائر.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وترتب على الحادث، توقف جزئي في حركة السيارات بمطلع كوبرى أكتوبر، كما تأثرت حركة المرور بشارع البطل أحمد عبد العزيز، المتجه لميدان الجيزة وجامعة القاهرة.

إلى ذلك، أوردت «سكاي نيوز عربية» أن أشخاص عدة أصيبوا جراء الانفجار. وذكرت أن النيران امتدت إلى حافلة صغيرة كانت تمر جوار السيارة المنفجرة، فيما لم ترد بعد أي تقارير عن أسباب وقوع الحادث الذي وقع عند مطلع جسر أكتوبر.