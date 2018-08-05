الجيش المصري: مقتل 52 إرهابيًا في شمال ووسط سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 11:51 صباحا
عناصر الجيش المصري (الإنترنت)

أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية عن مقتل 52 «تكفيريًا» في الأيام الماضية، وذلك في سلسلة عمليات شنتها قوات الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء.

وأفاد بيان للناطق، اليوم الأحد، بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، بـ «مقتل 39 فردًا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء في الأيام الأخيرة»، فضلاً عن مقتل 13 فردًا آخرين في عملية نوعية لقوات جهاز الأمن الوطني، التي ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة.

ووفق البيان، ألقت القوات الأمنية القبض على «49 فردًا تكفيريًا بشمال ووسط سيناء، وضبطت ودمرت وتحفظت على 12 عربة و7 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية».

كما دمر الجيش الجيش المصري «26 ملجأً ومخزنًا وسط وشمال سيناء، عُثر داخلها على مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر التكفيرية وكميات من الكتب وجهاز اتصال لاسلكي».

وفجرت القوات الأمنية «64 عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية على الطرق لاستهداف القوات»، طبقًا للبيان الذي أشار إلى اكتشاف وتدمير «فتحات أنفاق» على الحدود بمدينة رفح.

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