الجيش الجزائري يتدخل لمساعدة المتضررين من فيضانات عين قزام

حافلات الجيش في منطقة الفياضانات. (واج)

تدخل الجيش الجزائري في عين قزام، خلال اليومين الماضيين، لتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخرًا وفك العزلة وفتح الطرق المقطوعة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني السبت في بيان لها.

وأوضح المصدر أنه «إثر الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق جنوب الوطن، وتطبيقًا لتعليمات القيادة العليا للجيش الشعبي بعد طلب السلطات المحلية للولاية المنتدبة لعين قزام، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، خلال اليومين الفارطين، لتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين وفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة، حيث تم منذ الساعات الأولى تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية اللازمة»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».