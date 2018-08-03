شيخ بالطائفة الدرزية: روسيا تفاوض «داعش» لإطلاق مخطوفي السويداء

مكان هجوم انتحاري وقع في 25 يوليو في محافظة السويداء (ا ف ب)

تتولى روسيا التفاوض مع تنظيم الدولة «داعش» لإطلاق سراح 30 سيدة وطفلًا خطفهم قبل أكثر من أسبوع، أثناء هجوم شنه في محافظة السويداء، وفق ما قال الشيخ يوسف جربوع أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سورية لوكالة «فرانس برس» الجمعة.

وشنّ التنظيم المتطرف في 25 يوليو سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مدينة السويداء وقرى في ريفها الشرقي، ما تسبب بمقتل 265 قتيلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وخطف التنظيم معه 14 سيدة و16 طفلاً من قرية الشبكي المتاخمة للبادية، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.

وأفاد جربوع بأن «الجانب الروسي يتولى التفاوض بالتنسيق مع الحكومة السورية»، معربًا عن اعتقاده بأن التنظيم «خطط لاختطاف رهائن بهدف الضغط على الدولة السورية لتحقيق مطالب معينة».

ولم يحدد جربوع ما هي مطالب المتطرفين، إلا أن المرصد السوري أوضح أن التنظيم المتطرف يطالب بإطلاق سراح مقاتلين تابعين له تحتجزهم قوات النظام من منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا المجاورة، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين في الأسبوعين الأخيرين.

وتبنى التنظيم تنفيذ الهجمات على السويداء لكنه لم يتطرق الى المخطوفين. وتلقت عائلاتهم منذ اختطافهم عددًا من مقاطع الفيديو والصور عبر خدمة «واتساب»، وفق ما أكدت مصادر محلية عدة.

وناشد جربوع «المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدتهم لإطلاق سراح الرهائن والضغط لعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية».

وقال: «المشاعر حزينة للغاية مع قلق تام لدى أسر المختطفات كما هو حال أسر الشهداء»، مضيفًا «تعرضنا لمحنة، لمصيبة كبيرة».

وتعد هذه الهجمات من بين الأكبر للتنظيم في سورية، كما أنها الأكثر دموية التي تعرضت لها الأقلية الدرزية منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

وتتراوح أعمار السيدات المخطوفات بين 18 و60 عاماً. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين صور سيدة مخطوفة مع أطفالها الأربعة قالوا إنها وضعت مولودها الخامس في المكان حيث يحتجزهم التنظيم.

ونقل مدير شبكة «السويداء 24» المحلية للأنباء نور رضوان، لـ «فرانس برس»، عن أقارب السيدة في قرية الشبكي إنهم تبلغوا النبأ في اتصال من التنظيم. وأكدوا أنها كانت في الشهر التاسع من الحمل عند خطفها مع أولادها، بينما قتل زوجها على يد مقاتلي التنظيم أثناء الهجوم.

وتزامن هجوم التنظيم على السويداء انطلاقًا من مواقعه في البادية الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للمحافظة مع شنِّ قوات النظام بدعم روسي هجومًا على آخر جيب تحصن فيه التنظيم في محافظة درعا. وتمكنت الأربعاء من طرده من كافة قرى وبلدات حوض اليرموك وتعمل في اليومين الأخيرين على تعقب آخر مقاتليه الذين فروا إلى الوديان المجاورة ..