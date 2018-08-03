مصر تفتح معبر رفح 4 أيام لعبور حجاج غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 03:01 مساء
معبر رفح مع مصر جنوب قطاع غزة (ا ف ب)

قررت مصر فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام ابتداءً من السبت لتسهيل عبور الحجاج من قطاع غزة، حسب التلفزيون الرسمي المصري. ويأتي القرار بناءً على توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما ذكر التلفزيون.

وقال مسؤول في المعبر، لوكالة «فرانس برس»، إنه يتوقع مرور «نحو ثلاثة آلاف حاج». وأضاف أن «الحجاج الفلسطينيين سيصلون الى المعبر في وقت مبكر من صباح الغد (السبت) ليتم نقلهم إلى مطار القاهرة»، استعدادًا للسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وكانت مصر فتحت معبر رفح استثنائيًا طوال شهر رمضان «ضمانًا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة»، كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند إعلان القرار حينذاك.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح لشهر كامل منذ قرابة خمس سنوات، وأطول مدة سابقًا استمرت ثلاثة أسابيع في العام 2013.

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