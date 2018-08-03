وزير خارجية تركيا: بحثت مع بومبيو الخطوات المحتملة في سورية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يصافح نظيره الأميركي مايك بومبيو (الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الجمعة، إنه بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سورية، وفق ما نقلت «رويترز».

ويختلف البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسياسة في سورية.

وقال أيضًا الوزير التركي، عقب اجتماعه الذي وصفه بأنه «بناءً» مع بومبيو إن البلدين اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما.

والتقى الوزيران، على هامش مؤتمر إقليمي لوزراء الخارجية في سنغافورة. وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أميركي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.