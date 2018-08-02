إغلاق مطار الخرطوم وتغيــير مسار الطائرات

أغلقت السلطات السودانية مطار الخرطوم الدولي، فيما تغيّــر مسار بعض الطائرات في فترة الإغلاق إلى مطار بورتسودان، بسبب بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة ركاب قادمة من نيالا بجنوب دارفور.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد عبدون إنه «في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي للسودان تلقى برج المراقبة بمطار الخرطوم اتصالًا من قائد طائرة شركة بدر من طراز بوينج 737 القادمة من نيالا في طريقها للخرطوم يفيد بأنه استلم إشارة من مجهول بوجود قنبلة على متن الطائرة ويطلب استعداد المطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأوضح عبدون لوكالة «السودان للأنباء»، أن الطائرة هبطت بـ«سلام حيث جرى تفتيش الطائرة ولم يسفر عن وجود أي مهدد أمني علمًا بأنها كانت تحمل 110 ركاب إضافة إلى طاقمها المكون من ثمانية أشخاص».

وأضاف: «بعد هبوط الطائرة وإنزال الركاب تم تفتيشها بشكل دقيق ولم يتم العثورعلى قنبلة، واتضح لاحقاً أن البلاغ بوجود قنبلة كان بلاغًا كاذبًا».

وأشارالناطق باسم مطار الخرطوم محمد عبدون إلى أنه جرى التحفظ على الطائرة موضوع البلاغ في مكان منفصل بالمطار.