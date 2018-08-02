الأردن يرهن إعادة فتح حدوده مع سورية بعودة الاستقرار

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن بلاده ستعيد فتح حدودها مع سورية «عندما تتيح الظروف السياسية والميدانية ذلك».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الصفدي قوله «نحن حريصون كل الحرص على التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الحياة الطبيعية إلى الأشقاء ويوقف دوامة القتل والخراب».

ومعبر «نصيب – جابر» مغلق منذ عام 2011 منذ اندلاع العنف في سورية. ويقع المعبر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحامًا على الحدود السورية.

وكان وزير النقل السوري، علي حمود، قال أمس إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن جاهز للاستخدام وإن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية من المعارضة.

وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويًا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع القتال في عام 2011 وأثر إغلاقه على اقتصاد سورية والدول المجاورة.