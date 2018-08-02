اشتباكات بين الجيش الأردني ومسلحي «داعش» بالقرب من الحدود السورية

جندي سوري عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في درعا. (رويترز)

قال الجيش الأردني، اليوم الخميس، إنه قتل عددًا من مسلحي تنظيم «داعش» اقتربوا من حدود المملكة فرارًا من الهجوم الذي تشنه القوات السورية، والذي دفعهم للخروج من جيب خاضع لسيطرتهم في جنوب غرب سورية.

وصرح مصدر بالجيش، بحسب وكالة «رويترز»، أن وحداته استخدمت «أنواع الأسلحة كافة» لقصف مجموعة من المسلحين الذين اقتربوا من الجانب الأردني المحاذي لمنطقة حوض اليرموك، في اشتباكات استمرت نحو 24 ساعة من ظهر الثلاثاء إلى الأربعاء.

وأضاف المصدر: «جرى تطبيق قواعد الاشتباك فورًا معهم... وجرى إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم».