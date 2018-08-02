اشتباكات بين الجيش الأردني ومسلحي «داعش» بالقرب من الحدود السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 03:59 مساء
جندي سوري عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في درعا. (رويترز)

قال الجيش الأردني، اليوم الخميس، إنه قتل عددًا من مسلحي تنظيم «داعش» اقتربوا من حدود المملكة فرارًا من الهجوم الذي تشنه القوات السورية، والذي دفعهم للخروج من جيب خاضع لسيطرتهم في جنوب غرب سورية.

وصرح مصدر بالجيش، بحسب وكالة «رويترز»، أن وحداته استخدمت «أنواع الأسلحة كافة» لقصف مجموعة من المسلحين الذين اقتربوا من الجانب الأردني المحاذي لمنطقة حوض اليرموك، في اشتباكات استمرت نحو 24 ساعة من ظهر الثلاثاء إلى  الأربعاء.

وأضاف المصدر: «جرى تطبيق قواعد الاشتباك فورًا معهم... وجرى إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكبير: البرنامج الاقتصادي يبدأ بالإصلاحات النقدية
ليبيا
سفير ليبيا الجديد لدى الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للموقف الإيطالي بشأن ليبيا
ليبيا
تحديات أمام إيطاليا بشأن الاتفاق مع واشنطن حول ليبيا
ليبيا
«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
نصية يروي وقائع جلستي البرلمان والخلاف حول «المادة الثامنة»
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
شمبش: استحداث «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء لإجراء التعديل الدستوري العاشر
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طاهي ينصح بغسل الأرز 30 مرة قبل طهيه