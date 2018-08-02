«الاحتلال» يرد على «الطائرات الحارقة» بمنع نقل المحروقات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 09:00 صباحا
جندي إسرائيل يخمد النيران التي اشتعلت بسبب بالون يحمل مواد قابلة للاشتعال أطلقه محتجون فلسطينيون من قطاع غزة. (فرانس برس)

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل منعت مجددًا الخميس وحتى إشعار آخر تسليم محروقات وغاز إلى قطاع غزة، ردًا على إطلاق طائرات ورقية حارقة على أراضيها من جديد.

وقال ليبرمان في بيان نشرته «فرانس برس» إن هذا الإجراء اتخذ ردًا على «مواصلة الإرهاب بواسطة بالونات حارقة ومواجهات على الحدود بين إسرائيل وغزة».

ويفترض أن يؤثر هذا القرار على القطاع الذي يعاني أساسًا من انقطاعات التيار الكهربائي وخصوصًا المستشفيات.

وكانت إسرائيل عززت في 17 يوليو الحصار الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من عقد بحظرها نقل المحروقات إليها ردًا على إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع على جنوب الدولة العبرية، حيث دمر حوالي ثلاثة آلاف هكتار، حسب السلطات.

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