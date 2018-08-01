تونس توقع اتفاقية تمويل لتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة المتشددين

قوات تابعة للأمن التونسي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية يوم الأربعاء إن تونس وقعت اتفاقية تمويل مع بنك إكسيم التركي بقيمة 500 مليون دينار (200 مليون دولار) لسد احتياجات حيوية في قطاع الأمن والدفاع بهدف تعزيز القدرات في مواجهة تهديدات المتشددين.

وأضافت في بيان أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وقع اتفاقية التمويل مع بنك «أكسيم»، بحسب «فرانسن برس».

وقالت «سيسمح هذا التمويل بتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة المخاطر الأمنية والإرهابية عن طريق خط تمويل تم إسناده بشروط تفاضلية وبتحويل مباشر من البنك التركي وبما يخفف العبء على ميزان المدفوعات الخارجية ويسهم في الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة».

وذكرت أنه سيتم «تسديد التمويل المسند على فترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات بنسبة فائدة تساوي 1.5%. ويأتي استكمال إجراءات القرض في إطار تعهدات الحكومة لتدعيم القدرات اللوجيستية والعملياتية للجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من حيث توفير كلّ المتطلبات الضرورية لتحقيق أمن واستقرار البلد».

ويستهدف مسلحون يختبئون في مناطق جبلية قرب الحدود الجزائرية في تونس قوات الأمن بين الحين والآخر. وقتل المسلحون ستة من قوات الحرس التونسي في كمين بمحافظة جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر الشهر الماضي. وفي 2015 وقع هجومان في منتجع سوسة ومتحف باردو أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجّـر مهاجم حافلتهم. وتبنى تنظيم «داعش» الهجمات الثلاث.