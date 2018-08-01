مقتل أربعة عسكريين في كمين نفذه «داعش» قرب دمشق

مراسم جنازة جماعية لقتلى سقطوا في هجمات انتحارية على السويداء، 25 يوليو 2018 (فرانس برس)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة عناصر من قوات النظام السوري، بينهم ثلاثة ضباط، اليوم الأربعاء، في كمين نصبه تنظيم «داعش» في منطقة شرق دمشق.

وأفاد المرصد عن «مقتل أربعة عناصر على الأقل من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عميد، عاملين في منطقة الضمير في القلمون الشرقي بعد استهدافهم من مسلحين»، وفق «فرانس برس».

وفي بيان على تطبيق «تلغرام»، تبنى التنظيم تنفيذ العملية. وقال: «كمن جنود الخلافة لمجموعة من الجيش واشتبكوا معهم وهلك على إثرها ثلاثة ضباط وعدد من العناصر».

وأوضح المرصد أن المنطقة التي قُتل فيها العسكريون تقع على مقربة من البادية، التي تمتد على مساحة مترامية من وسط سورية حتى الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إنه لم يتضح إذا كان منفذو الكمين قد جاؤوا من البادية أم كانوا متوارين على شكل خلايا نائمة.

وكان للتنظيم تواجد في منطقة الضمير الواقعة على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق لسنوات عدة، قبل أن تطرده الفصائل المعارضة منها. وفي أبريل الماضي، سيطرت قوات النظام على المنطقة بعد إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين منها الى الشمال السوري.

وكان التنظيم شن هجومًا على محافظة السويداء جنوبًا، انطلاقًا من مواقعهم في البادية، تسبب بمقتل أكثر من 250 شخصًا إثر تفجيرات انتحارية وإطلاق نار وعمليات طعن. كما خطفوا ثلاثين سيدة وطفلًا من ريف المحافظة الشرقي.