بعد سبعة أعوام من الإغلاق.. سورية تدرس فتح معبر الأردن

جندي سوري عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في درعا. (رويترز)

قال وزير النقل السوري، علي حمود، إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق بسبب الحرب منذ عام 2011، جاهز للاستخدام وإن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية من المعارضة،

وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويًا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع القتال في عام 2011 وأثر إغلاقه على اقتصاد سورية والدول المجاورة.

وفي حديث مع وكالة «رويترز» نشر اليوم الأربعاء، ذكر الوزير أن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبًا من الأردن بفتح المعبر، مضيفًا «الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله».

وتابع: «انتهينا من كل القضايا التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر».

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على أغلب أراضي البلاد بمساعدة روسيا وإيران. وهذا العام هزمت القوات الحكومية المعارضة في الجيوب الأخيرة المتبقية لها قرب حمص ودمشق واجتاحت، بدعم من روسيا، الجنوب الغربي الذي كان تحت سيطرة المعارضة.

وقال حمود إن شركات طيران أجنبية تبدي اهتمامًا باستئناف الرحلات إلى سورية والحكومة تلقت طلبات من أكثر من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها لسورية.

لكنه أردف أن دولًأ أجنبية، لم يحددها، تحاول منعها من استئناف الخدمات لسورية الواقعة تحت عقوبات غربية.

وقال: «الطلبات من شركات أوروبية وعربية ونحن حريصون على هذه الشركات أن تصل إلى أهدافها ونحن قيد الإعلان عند وصول الموافقات للتشغيل من هذه الدول».