على غير عادته.. العاهل السعودي يمضي إجازته في منطقة «نيوم»

صورة نشرها الديوان الملكي السعودي للعاهل سلمان بن عبد العزيز في الظهران

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإثنين إلى «نيوم» المشروع الاقتصادي الضخم الذي لا يزال قيد الإنشاء في شمال غرب البلاد لتمضية إجازته، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت الوكالة، في بيان مقتضب: «وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام».

ولم يتضح ما إذا كان الملك سيقيم في المنطقة التي لا تزال قيد البناء ويُحظر الدخول إليها.

وتبدو هذه الوجهة خيارًا غير معتاد للعاهل السعودي (82 عامًا) الذي يمضي عادة إجازة الصيف في قصور في المغرب وغيرها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في العام 2017 عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد تشمل أراضٍ في الأردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى «نيوم».

وكانت السلطات السعودية استبدلت في وقت سابق من الشهر الحالي المدير التنفيذي للمشروع كلاوس كلاينفيلد بنظمي النصر العضو في المجلس التأسيسي لمشروع «نيوم» والذي سيبدأ مهامه في الأول من أغسطس المقبل، بحسب الحكومة.

ووقعت السعودية ومصر اتفاقًا لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع في جنوب سيناء ضمن خطة سعودية لبناء «نيوم» منطقة اقتصادية ضخمة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في وقت يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر، في بداية أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في منتصف 2017.

وقالت مصادر حكومية لـ «فرانس برس» إن الدور المصري في الاتفاق يقوم خصوصًا على تقديم «أراضٍ مؤجرة على المدى الطويل».

ويعكس المشروع الضخم التقارب الكبير بين القوتين الإقليميتين المتنافستين مع إيران، السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، ومصر التي تضم أكبر عدد من السكان بين الدول العربية.