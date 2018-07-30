إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة بينهم أربعة صحفيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 12:30 مساء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحل فلسطينيًا (الإنترنت)

نقلت «رويترز» عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة بينهم أربعة صحفيين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على «تويتر»: «اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 20 فلسطينيًا يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن».

وأضاف: «كما اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية أربعة فلسطينيين يشتبه فيهم بالتحريض في إطار نشاطات قناة القدس التي تم إعلانها منظمة إرهابية كما تم مصادرة وسائل بث ومواد تكنولوجية وسيارة».

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الصحفيين الأربعة المعتقلين هم علاء الريماوي ومحمد علوان وقتيبة حمدان وحسني إنجاص.

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