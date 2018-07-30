وفد مصري يشارك في إنشاء مراكز طبية متخصصة بالعاصمة الإريترية

جانب من الزيارة التي أجراها الوفد المصري (صفحة الخارجية المصرية)

أجرى وفد مصري من فنيي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية زيارة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، وذلك للمساعدة في إنشاء مراكز طبية متخصصة بالمستشفيات الإريترية، وتدريب الأطباء والفنيين على استخدامها.

بدأت الزيارة في 15 يوليو الجاري واستمرت إلى 25 من الشهر نفسه، وفق ما أعلن ياسر هاشم السفير المصري في إريتريا، اليوم الإثنين، موضحًا أن الفريق المصري شارك في تركيب العديد من الأجهزة الطبية في مجالات العيون والأسنان والجراحة العامة.

وأضاف السفير أن التعاون في مجال الصحة والدواء من أبرز جوانب العلاقات المصرية - الإريترية، ويأتي استمرارًا للتواجد المصري في هذا البلد وفي منطقة القرن الأفريقي كصانع للسلام والتنمية ورعاية مصالح مصر من خلال علاقات متميزة مع شعوب القارة الأفريقية.