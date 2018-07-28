السيسي يرقي وزير الدفاع لرتبة فريق أول

خلال ترقية وزير الدفاع بالمؤتمر السادس للشباب. (الإنترنت)

رقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المعين حديثًا محمد أحمد زكي لرتبة فريق أول من رتبة فريق.

وأعلن السيسي ترقية زكي على الهواء مباشرة قبيل إعلانه افتتاح مؤتمر دوري للشباب في جامعة القاهرة، الذي يغطيه التلفزيون المصري وتستمر أعماله يومين، بحسب موقع «أخبار مصر».

وكان زكي قائدًا للحرس الجمهوري عندما عُيِّن وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 يونيو في حكومة مصطفى مدبولي. ويشغل وزير الدفاع أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل في إجراء روتيني بعد أداء السيسي اليمين القانونية لولاية ثانية.