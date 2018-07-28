مساعٍ أميركية خفية لتشكيل «ناتو عربي» في مواجهة إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض. (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدمًا خفية في مساعٍ لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.

ذكرت أربعة مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية، وفق «رويترز».

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط، بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو «ناتو عربي» للحلفاء المسلمين السُّـنَّـة، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة والقوة الشيعية، إيران، المحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وقالت عدة مصادر إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه موقتًا اسم «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» خلال قمة تقرَّر مبدئيًّا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر. وأكد البيت الأبيض أنه يعمل على فكرة التحالف مع «شركائنا الإقليميين الآن ومنذ عدة أشهر».

وقال مصدر أميركي إن مسؤولين سعوديين طرحوا فكرة إقامة حلف أمني قبيل زيارة قام بها ترامب العام الماضي إلى المملكة، حيث أعلن اتفاقًا ضخمًا لبيع الأسلحة، لكن اقتراح تشكيل الحلف ظل يراوح مكانه. وذكرت مصادر من بعض الدول العربية المشاركة أيضًا أنهم على علم باستئناف الجهود لإحياء الخطة. ولم يرد مسؤولون من مشاركين محتملين آخرين على طلبات للتعقيب.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيشكل حصنًا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام بالشرق الأوسط». ورفض الناطق تأكيد أن ترامب سيستضيف قمة في تلك المواعيد، كما نبهت المصادر إلى أنه لا يزال غير مؤكد ما إذا كانت الخطة الأمنية ستكتمل بحلول منتصف أكتوبر.

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وتتهم واشنطن والرياض وأبوظبي، إيران بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الاضطرابات في بعض البلدان العربية من خلال وكلاء لطهران. وسيركز هذا التحالف على الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرًا في المنطقة وهما السعودية والإمارات للعمل عن كثب مع إدارة ترامب لمواجهة إيران، بحسب «رويترز».

ولم يتضح كيف سيمكن للتحالف مواجهة طهران على الفور، لكن إدارة ترامب وحلفاءها السُّـنَّـة لديهم مصالح مشتركة في الصراعات الدائرة في اليمن وسورية، إضافة إلى الدفاع عن مسارات الشحن الخليجية التي تمر عبرها غالبية إمدادات النفط العالمية.

وقال مسؤول إيراني كبير: «الأميركيون وحلفاؤهم الإقليميون يأججون التوتر في المنطقة بذريعة تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط». وأضاف أن هذا النهج «لن يسفر عن أي نتائج» بخلاف «توسيع الفجوات بين إيران وحلفائها الإقليمين من جانب، والدول العربية المدعومة من الولايات المتحدة من جانب آخر».

ومن بين العقبات الكبرى المحتملة أمام التحالف المزمع، تلك المقاطعة المستمرة منذ 13 شهرًا من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة. واتهمت تلك الدول قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي حين صرح أحد المصادر بأن الإدارة الأميركية قلقة بشأن إمكانية عرقلة هذا الخلاف الخليجي للمبادرة، قال المصدر ومسؤول عربي إن الرياض وأبوظبي أكدتا لواشنطن أن الخلاف لن يمثل مشكلة أمام التحالف الجديد. ونفى الناطق باسم مجلس الأمن القومي أن الخلاف الخليجي يشكل عقبة.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، يوم الخميس، إن بلاده مستعدة لنشر مزيد من القوات في أنحاء الشرق الأوسط لمواجهة خصومها لأنها تعتقد أنه لم يعد بوسعها الاعتماد على حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن إقامة درع دفاع صاروخية في المنطقة ستكون من بين أهداف التحالف، إضافة إلى التدريب لتحديث جيوش تلك الدول. وناقشت الولايات المتحدة ودول خليجية لسنوات أمر الدرع الدفاعية دون الخروج بنتائج. وزاد التوتر مع إيران منذ أن أعلن ترامب، في مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقَّع في 2015 للحد من الطموحات النووية لطهران.

ورفضت إيران، الإثنين، تحذيرًا من ترامب قال فيه إنها «ستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ» إذا لم تتوقف عن تهديد الولايات المتحدة.