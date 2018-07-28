مصر: إحالة 75 من أبرز قيادات «الإخوان» إلى المفتي للبت في إعدامهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان التي تصنفها مصر على أنها «إرهابية»، إلى المفتي لأخذ موافقته على صدور حكم بالإعدام بحقهم، في قضية اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين اتهامات تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، بحسب «بوابة الأهرام».

ومن أبرز المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.