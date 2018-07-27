بعد استهداف ناقلة سعودية.. التحالف العربي يقصف ميناء الحديدة اليمني

ميناء الحديدة في اليمن. (رويترز)

شن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية كثيفة على ميناء الحديدة الرئيسي باليمن، اليوم الجمعة، مستأنفًا على ما يبدو العمليات العسكرية في المدينة المطلة على البحر الأحمر بعدما هاجمت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران ناقلتي نفط سعوديتين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان قولهم إن طائرات التحالف بدأت القصف بعد منتصف الليل، حيث هاجمت معسكرًا للشرطة العسكرية التابعة للحوثيين في وسط المدينة ومصنعًا للبلاستيك في شمال المدينة ومنطقتي زبيد والتحيتا إلى الجنوب.

وذكر تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين في سلسلة تغريدات إن ضربات التحالف الجوية استهدفت محطة إذاعية في المدينة ومرفأ لصيد الأسماك.

وعلقت السعودية مرور شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر بعد مهاجمة جماعة الحوثي لناقلتي نفط في المضيق.

وتخوض السعودية وخصمها اللدود إيران حربًا بالوكالة منذ ثلاث سنوات في اليمن الذي يقع على جانب مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، والذي يعد أحد أهم المسارات لناقلات الخام المتجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

وهدد الحوثيون من قبل بإغلاق المضيق، وقالوا يوم الخميس إن لديهم القدرات البحرية لضرب الموانئ السعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.