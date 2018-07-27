إطلاق سراح مؤقت في تونس للحارس الشخصي لابن لادن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 04:15 مساء
الحارس الشخصي السابق لبن لادن سامي العيدودي. (أرشيفية. الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، إن القضاء التونسي أصدر، اليوم الجمعة، قرارًا بإطلاق سراح مؤقت للحارس الشخصي لأسامة بن لادن الموقوف في تونس منذ نقله من ألمانيا.

وأضاف السليطي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «وقف سامي العيدودي اليوم أمام قاضي تحقيق في قطب مكافحة الإرهاب الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتًا لأنه لم تثبت ضده أي تهمة».

وأوضح الناطق أن التحقيق «لا يزال متواصلًا» مع التونسي العيدودي.

وبدأت تونس التحقيقات مع العيدودي منتصف شهر يوليو الجاري بعد تسلمه من ألمانيا حيث كان يعيش لمدة 20 عامًا.

وكانت تونس وافقت شهر مايو الماضي، على استقبال حارس بن لادن الذي يحمل الجنسية التونسية، وقدّمت ضمانات إلى السلطات الألمانية بعدم تعريضه إلى التعذيب أو أي معاملة غير إنسانية أخرى.

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