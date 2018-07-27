بالصور والفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وتلقي قنابل صوتية على المصلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 03:04 مساء
قوات الاحتلال تطلق قنابل على المصلين في الأقصى. (الإنترنت)

اقتحمت قوات الاحتلال، المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، وألقت القنابل الصوتية بكثافة باتجاه المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وقالت وكالة «معا»، إن عشرات الجنود المدججين بالسلاح اقتحموا بصورة مفاجئة المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، وألقوا القنابل الصوتية باتجاه المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة، وتمركزت في ساحة المغاربة وعلى الطريق المؤدي إلى باب السلسلة.

وبحسب الوكالة، فإن «قوات الاحتلال اعتدت على المصلين من النساء وكبار السن والفتية بالضرب والدفع لإخلاء ساحات المسجد الأقصى المبارك، وحاليا تمنع الدخول إلى الأقصى.

وأوضحت أن «جنود الاحتلال يتمركزون في ساحة المسجد القبلي وفي طرقات الأقصى ويلقون بين الحين والآخر القنابل الصوتية».

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن «العديد من المصلين أصيبوا بشظايا القنابل الصوتية ووصفت اصابتهم بالطفيفة، كما أصيب حارس المسجد الأقصى حمزة خلف بقنبلة صوتية بقدمه»، بحسب الوكالة الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم الان بتدنيس #المسجد_الأقصى أثناء صلاة الجمعة واقتحامه واطلاق النار فيه وإصابات بين المصلين، بينما اللحى الراقصات التي ترقص ل #ترمب ينعرون بكل مكان أنهم يحمون #الإسلام.
العالم اليوم يعول على أبناء شعب #فلسطين لا على حكام قبلوا دور الراقصات المحلوبة. pic.twitter.com/8SoWOLrkc2

— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

 

أحداث مسجد الأقصى. (الإنترنت)
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى. (الإنترنت)
قوات الاحتلال تقف على باب الأقصى. (الإنترنت)
قوات الاحتلال تقف على باب الأقصى. (الإنترنت)
قوات الاحتلال تقف على باب الأقصى. (الإنترنت)
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