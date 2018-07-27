السيستاني يدعو لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أقرب وقت

متظاهرون عراقيون يرفعون صورة آية الله علي السيستاني. (فرانس برس)

دعا المرجع الأعلى لشيعة العراق، آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة إلى تشكيل حكومة «في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة» لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، فقد دعا السيستاني في الخطبة، التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها إلى تلبية مطالب المحتجين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال: «يجب أن تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم».

وشهدت محافظات وسط وجنوبي العراق احتجاجات شعبية واسعة على مدى أكثر من أسبوعين بدءًا من 9 يوليو الجاري، طالبت بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد. وخلفت أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات 13 قتيلًا فضلًا عن مئات المصابين.

ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط ...