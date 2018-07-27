تل أبيب تبني وحدات استيطانية في الضفة ردًا على مقتل إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 10:14 صباحا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستبني 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنة التي شهدت مقتل إسرائيلي وجرح اثنين آخرين في هجوم في الضفة الغربية.

وكتب ليبرمان، في تغريدة على «تويتر» بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «أفضل رد على الإرهاب هو تعزيز المستوطنات»، معلنًا بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم بالقرب من رام الله في شمال الضفة الغربية.

وشن فلسطيني هجومًا داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس وطعن شخصًا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين قبل أن يلقى حتفه رميًا بالرصاص.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة الهجوم. وقال فوزي برهوم الناطق باسمها «تبارك حركة حماس هذه العملية الشجاعة التي جاءت نتيجة لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يومية بشعة بحق أهلنا وأبناء شعبنا».

وتصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهور القليلة الماضية.

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