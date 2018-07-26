عودة 200 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 01:17 مساء
أفراد عسكريون روس. (سبوتنيك)

أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الخميس، أن حوالي 200 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية عادوا من سورية إلى روسيا.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «نحو 200 من عسكريي وحدات الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عادوا إلى الوطن بعد نجاحهم بأداء مهام خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية».

وأضافت أن أفراد الشرطة العسكرية عادوا على متن طائرة النقل العسكرية «إيل - 76» التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ، في مارس 2016، قرارًا بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية لنجاحهم في تنفيذ المهام، وفي الوقت نفسه لم تتخل روسيا عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية.

ولا تزال قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس تعمل. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحري في العمليات القتالية في سورية إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية أدت حتى الآن إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سورية.

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