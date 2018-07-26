نحو 250 قتيلاً حصيلة يوم دامٍ من هجمات «داعش» على السويداء في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 10:06 صباحا
الأضرار الناجمة عن هجمات تنظيم «داعش» في محافظة السويداء. (وكالة الأنباء السورية)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن حصيلة القتلى من جراء الهجمات التي شنها تنظيم «داعش» في محافظة السويداء في جنوب سورية ارتفع إلى نحو 250 قتيلاً، أكثر من نصفهم من المدنيين.

كانت الهجمات بدأت صباح أمس الأربعاء بتفجير أربعة انتحاريين أحزمة ناسفة في مدينة السويداء تزامنًا مع تفجيرات مماثلة استهدفت قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن هجومًا ضد تلك القرى، تمكنت قوات النظام من صده بعد ساعات.

وارتفعت حصيلة القتلى تدريجيًا أثناء الساعات التي أعقبت الهجمات مع العثور على المزيد من جثث المدنيين قال المرصد إنهم «أعدموا داخل منازلهم بالإضافة إلى وفاة مصابين متأثرين بجراحهم».

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن الحصيلة «ارتفعت إلى 246 شخصًا بينهم 135 مدنيًا» والباقون من المقاتلين الموالين للنظام وغالبيتهم من «السكان المحليين الذين حملوا السلاح دفاعًا عن قراهم».

وبث التلفزيون السوري الرسمي اليوم مشاهد مباشرة لبدء مراسم تشييع قتلى محافظة السويداء تُظهر حشدًا كبيرًا من المشايخ الدروز والشباب أثناء تقبل التعازي.

وتبنى تنظيم «داعش» في بيانين منفصلين الهجمات على مدينة السويداء وريفها الشرقي، في اعتداء يعد الأكبر على المحافظة ذات الغالبية الدرزية التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع منذ اندلاعه في العام 2011.

وتسيطر قوات النظام على كامل محافظة السويداء فيما يقتصر تواجد مقاتلي التنظيم على منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية.

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