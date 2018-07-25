عهد التميمي على جدار الفصل الإسرائيلي قبل الإفراج عنها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 07:38 مساء
لوحة جدارية عملاقة للفلسطينية عهد التميمي قرب بيت لحم رسمها الفنان الايطالي جوريت اوغوتش. (فرانس برس)

رُسمت لوحة جدارية عملاقة للمراهقة الفلسطينية، عهد التميمي، التي تعتبر رمزًا للمقاومة، على جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة قبل الإفراج عنها من سجن إسرائيلي.

ويبلغ ارتفاع اللوحة، التي رُسمت قرب بيت لحم في الضفة الغربية أربعة أمتار. وقال الرجل المقنع، الذي رسم اللوحة إنه رسام الشوارع الإيطالي جوريت أغوتش، وفق «فرانس برس».

وأصبحت التميمي (17 عامًا) رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت بعد أن ظهرت في تسجيل، وهي تصفع جنديًّا إسرائيليًّا أمام منزلها في الضفة الغربية في ديسمبر. وانتشر تسجيل الفيديو بشكل واسع، وأدى إلى اعتقالها والحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر في محكمة عسكرية إسرائيلية.

ويمتلئ الجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل برسوم الغرافيتي دعمًا للقضية الفلسطينية. وبين مَن تركوا بصماتهم على الجدار رسام الشوارع البريطاني بانسك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
برلماني فرنسي: محاولة ماكرون تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام «أمر متسرع»
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
غراتسيانو: مستعدون لمساعدة القوات الليبية على «المشي على أقدامها»
ليبيا
صحف عربية: الرئيس الفرنسي يزور القاهرة قريبًا لمناقشة الوضع الليبي.. وهجوم ...
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية: سأحاول مقابلة حفتر لإرساء عملية شاملة برعاية أممية
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا بين إيطاليا وفرنسا!
كاريكاتير
بالفيديو: حالة طوارئ باليونان بعد مقتل وإصابة العشرات في حرائق الغابات
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس