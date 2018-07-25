إصابة ناقلة نفط سعودية بأضرار في هجوم للحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 04:45 مساء
رجال شرطة يمنيون يجولون في شوارع مدينة تعز بجنوب اليمن. (فرانس برس)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء أن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ما أدى إلى إلحاق «أضرار بسيطة» بـها.

وكتبت قناة «الأخبارية» الحكومية السعودية على حسابها على «تويتر» نقلاً عن التحالف «هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر»، مضيفة «تعرض ناقلة النفط لأضرار بسيطة والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية»، وفق «فرانس برس».

ولم يحدد التحالف طبيعة الهجوم أو حجم حمولة الخام التي كانت تنقله السفينة. في المقابل أوردت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين اليمنيين أن «القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية» لليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة معترف بها، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء. وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

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