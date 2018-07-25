التحالف العربي: هجوم للحوثيين على ناقلة نفط سعودية كاد يتسبب بكارثة

قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن جماعة «أنصار الله» شنت هجومًا على ناقلة نفط في البحر الأحمر، ألحق أضرارًا بسيطة بالناقلة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن بيان للتحالف أنه حدثت «محاولة هجوم إرهابي حوثي - إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر».

وأضاف التحالف: «تعرضت ناقلة النفط لأضرار بسيطة، والميليشيات كادت تتسبب في كارثة بيئية»، مشيرًا إلى «استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية الملاحة في البحر الأحمر».

وذكرت قناة «المسيرة» الناطقة باسم جماعة «أنصار الله»، في وقت سابق اليوم، أن «القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية».

وفي الأشهر الأخيرة صعّد الحوثيون المدعومون من إيران وتيرة هجماتهم الصاروخية ضد المملكة.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.