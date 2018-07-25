السجن عامًا واحدًا لفرنسي متهم بالانتماء لـ«داعش» في العراق

الفرنسية جميلة بوطوطعو خلال محاكمتها في بغداد (أرشيفية: فرانس برس)

أصدرت محكمة الجنح في بغداد، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن عامًا واحدًا على الفرنسي لحسن غيبودج لإدانته بـ«الدخول غير الشرعي» إلى الأراضي العراقية، قبل يوم من مثوله أمام المحكمة الجنائية المركزية بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش».

ورفض غيبدوج (58 عاما)، توكيل محام، وهو المواطن الفرنسي الثالث الذي سيحاكم غدًا الخميس بتهمة الانتماء إلى «داعش» أمام المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، واحدة من محكمتين مختصتين بقضايا الإرهاب في العراق.

وفي الأول من يونيو، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا بالسجن المؤبد على الفرنسية ميلينا بوغدير (27 عاما)، أي ما يعادل 20 عاما بحسب القانون العراقي، بعدما حكم عليها سابقا بالسجن سبعة أشهر لإدانتها بـ«الدخول الى العراق بطريقة غير شرعية».

وقبل ذلك بشهرين، صدر حكم مماثل بحق الفرنسية جميلة بوطوطعو (29 عاما) التي دينت أيضا بالانتماء إلى التنظيم.

ويقول مسؤولون إن هناك عددا محدودا من الفرنسيين المشتبه بانضمامهم إلى تنظيم «داعش»، محتجزون حاليًا في العراق وسورية مع عشرات من القاصرين.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي على أكثر من 300 من المقاتلين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.