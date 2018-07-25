التحالف العربي يجبر طائرة للصليب الأحمر على الهبوط في السعودية

طائرة تابعة للصليب الأحمر (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه أجبر طائرة تابعة للصليب الأحمر على الهبوط في جنوب المملكة بعد أن انحرفت عن مسارها وحلقت فوق منطقة عمليات عسكرية في اليمن.

وأورد بيان لـ«تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، أنه «في تمام الساعة 13:00 من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي».

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن «قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف».

وتابع المالكي أنه «تم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها على الهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان، وقد هبطت في الساعة 14:16».

واتهم التحالف طاقم الطائرة بمخالفة أنظمة الطيران وتعريض سلامة المجال الجوي للخطر، وكذلك سلامة أربعة ركاب كانوا يستقلونها.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن طائرة تابعة لها أقلعت من مطار صنعاء متوجهة إلى جيبوتي، أجرت هبوطًا اضطراريًا في السعودية في مطار الملك عبدالله في جازان لأسباب تقنية.

وأضافت أنه تمت معالجة الأسباب، وقد هبطت الطائرة مساء في جيبوتي، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحقق لكشف ملابسات ما جرى.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في يونيو نقل 71 من موظفيها الدوليين في اليمن، أي أكثر من نصفهم إلى الخارج لأسباب أمنية، وذلك بعد مقتل لبناني يعمل لمصلحتها في تعز في أبريل.

وأشارت المنظمة إلى أنها ستكون مضطرة إلى الحد من أنشطتها الإنسانية، خصوصًا في مجال الجراحة وزيارة المحتجزين وإمدادات مياه الشرب، والمساعدات الغذائية.