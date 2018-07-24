الدوحة تجري مباحثات مع واشنطن لتحويل «العديد» إلى قاعدة دائمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 05:12 مساء
صورة جوية لقاعدة العديد القطرية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الدوحة، الثلاثاء، أنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة «العديد» الجوية، الأكبر أميركيًّا في المنطقة، إلى قاعدة دائمة في الإمارة الغنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن قطر تعمل حاليًّا «مع حليفها الاستراتيجي الأميركي، على رسم خارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يشمل ضم قاعدة العديد الجوية لقائمة القواعد العسكرية الدائمة التابعة للولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

كما أعلنت إطلاق مشروع جديد لتوسعة القاعدة يقوم على بناء «ثكنات سكنية ومبانٍ خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية». ويقيم في قاعدة «العديد» نحو 10 آلاف جندي أميركي، وتنطلق منها الطائرات التي تقوم بتوجيه ضربات إلى تنظيم «داعش» وتنظيمات متطرفة أخرى في دول في المنطقة، بينها سورية والعراق.

وتأسست القاعدة في العام 2005، بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2011. كما تضم قطر قاعدة أميركية ثانية هي «السيلية» التي تستخدمها القيادة المركزية الأميركية مقرًّا للتحضير للعمليات العسكرية.

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