راديو الجيش الإسرائيلي: حالة قائد الطائرة السورية التي أسقطناها غير واضحة

قاعدة صواريخ باتريوت (رويترز)

قال راديو الجيش الإسرائيلي إن حالة قائد الطائرة السورية التي أسقطتها صواريخ باتريوت الإسرائيلية لا تزال غير واضحة، مضيفًا أن الطائرة ربما تكون سقطت على الجانب السوري من الحدود، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مقاتلة سورية الثلاثاء «بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت» على المقاتلة وهي من نوع «سوخوي» اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن الجيش «راقب عن كثب اختراق المقاتلة السورية من نوع سوخوي المجال الجوي الإسرائيلي مسافة كيلو مترين. وتم إسقاطها بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت».

وأكد أن الجيش «في حالة تأهب قصوى، وسيواصل التحرك ضد أي انتهاك لاتفاقية فصل القوات العام 1974».

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات إنذار الدفاع الجوي في منطقة الحدود مع سورية يوم الثلاثاء. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت صاروخين ردًا على تهديد جوي من سورية الأمر الذي استدعى إطلاق صفارات الإنذار.