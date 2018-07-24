إسرائيل تعلن إسقاطها مقاتلة سورية اخترقت مجالها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 01:46 مساء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مقاتلة سورية الثلاثاء «بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت» على المقاتلة وهي من نوع «سوخوي» اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن الجيش «راقب عن كثب اختراق المقاتلة السورية من نوع سوخوي المجال الجوي الإسرائيلي مسافة كيلومترين. وتم إسقاطها بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت».

وأكد أن الجيش «في حالة تأهب قصوى، وسيواصل التحرك ضد أي انتهاك لاتفاقية فصل القوات عام 1974».

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات إنذار الدفاع الجوي في منطقة الحدود مع سورية يوم الثلاثاء.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت صاروخين ردًا على تهديد جوي من سورية الأمر الذي استدعى إطلاق صفارات الإنذار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا