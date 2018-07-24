إسرائيل تعلن إسقاطها مقاتلة سورية اخترقت مجالها الجوي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مقاتلة سورية الثلاثاء «بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت» على المقاتلة وهي من نوع «سوخوي» اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن الجيش «راقب عن كثب اختراق المقاتلة السورية من نوع سوخوي المجال الجوي الإسرائيلي مسافة كيلومترين. وتم إسقاطها بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت».

وأكد أن الجيش «في حالة تأهب قصوى، وسيواصل التحرك ضد أي انتهاك لاتفاقية فصل القوات عام 1974».

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات إنذار الدفاع الجوي في منطقة الحدود مع سورية يوم الثلاثاء.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت صاروخين ردًا على تهديد جوي من سورية الأمر الذي استدعى إطلاق صفارات الإنذار.