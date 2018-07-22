ليبرمان: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء مقابل استمرار الهدوء

معبر كرم أبو سالم (الإنترنت)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأحد، أن إسرائيل ستعيد الثلاثاء فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، الذي أغلق في التاسع من يوليو، شرط أن يسود هدوء تام إلى ذلك الحين.

وقال ليبرمان، في بيان وفق «فرانس برس»: «إذا استمر اليوم وغدًا الوضع الذي ساد أمس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بأن يستأنف معبر كرم أبو سالم نشاطه الطبيعي (...) لكن المفتاح الأساسي لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا إطلاق نار».

وتقول السلطات الإسرائيلية إن البالونات الحارقة تسببت في مئات الحرائق منذ أبريل.

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد اندلاع العنف بين المسلحين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل الجمعة.

وجاء التصعيد بعد أشهر من التوتر الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب رابعة بين حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع وإسرائيل، بعد الحرب الثالثة في 2008.

وفي التاسع من يوليو أعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي تمر منه معظم السلع إلى القطاع المحاصر ردًا على البالونات الحارقة وغيرها من الحوادث على طول الحدود.

وفي 17 يوليو شددت إسرائيل القيود ومنعت وصول الوقود إلى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية.

وبقي المعبر مفتوحًا فقط لحالات محددة لإدخال الطعام والأدوية.