موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء

أهرامات الجيزة (الإنترنت)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة يشهده الطقس الفترة المقبلة، اعتبارًا من غدٍ الإثنين.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بالهيئة إن الارتفاع يزيد على المعدلات الطبيعية بمعدل 4 درجات، بينما تستمر هذه الموجة 48 ساعة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الارتفاع في نسبة الرطوبة هو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأن ذروة الموجة الحارة تكون يوم الأربعاء المقبل، وأنه أثناء هذه الموجة تكون الشبورة المائية على الطرق خفيفة وتتلاشى في ساعات قليلة.