مصر تفتتح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 03:28 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الإنترنت)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء المقبل، موعدًا لافتتاح أكبر 3 محطات كهرباء وطاقة متجددة أثناء الأعوام الـ 50 الماضية.

وأضاف السيسي، في تصريحات صحفية من الخرطوم التي يزورها اليوم نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات القومية سواء في مجالات الطاقة والغاز، وضاعفت قدرتها من إنتاج الطاقة والغاز.

والمحطات الثلاث أنشئت في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ونفذتها شركة «سيمنز» الألمانية، بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميغا وات، وتكلفة 6 مليار يورو، وفق ما أوردت «بوابة أخبار اليوم» عن وزارة الكهرباء، التي أوضحت أن المرحلة الأولى من المحطات تأتي بقدرة 4800 ميغا وات.

وتعد محطات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الاتفاق الحكومي بين مصر وألمانيا، التي تمثلها شركة «سيمنز»، التي قالت إن عقد تنفيذ المحطات يمثل أكبر تعاقد في تاريخ الشركة.

ووفق تقرير سابق لـ «بوابة أخبار اليوم»، تعمل المحطات بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%، وتصل تكلفة المحطة الواحدة إلى 2 مليار يورو، وتعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.

وتسهم المحطات الثلاث فى تلبية 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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