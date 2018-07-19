مقتل عضو في حماس في ضربة جوية إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 03:41 مساء

قالت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومسؤولون طبيون إن ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة قتلت عضوًا في حماس، اليوم الخميس، وأصابت اثنين آخرين، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة جوية، وقال إنها استهدفت مسلحين من حماس كانوا على وشك إطلاق بالونات مزودة بمواد قابلة للاشتعال لتعبر الحدود إلى إسرائيل.

ودمرت حرائق ناجمة عن بالونات مملوءه بغاز الهليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل مساحات مزروعة خلال الشهور القليلة الماضية. وتعهدت إسرائيل بوقف هذه الهجمات حتى لو أدى ذلك لصراع أوسع نطاقًا.

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