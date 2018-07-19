الصدر يدعو لتعليق الحوارات السياسية في العراق لحين تلبية مطالب المتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 03:35 مساء
مقتدى الصدر. (فرانس برس)

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، القوى السياسية إلى تعليق حواراتها لحين تلبية مطالب المتظاهرين بتحسين الخدمات في الجنوب.

وفي أول تعليق له على الاحتجاجات الشعبية في العراق، قال الصدر، في تغريدة على «تويتر»: «على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة بل وتشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها».

وتعقد القوى السياسية الفائزة بالانتخابات الأخيرة في العراق اجتماعات وحوارات مكثفة لغرض تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي تتمكن بدورها من تشكيل الحكومة المقبلة، وسط احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب العراق تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد المستشري بمؤسسات الدولة.|

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