الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مصفاة لأرامكو في الرياض بطائرة دون طيار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 10:35 صباحا
خزان بمصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية. (أرشيفية. رويترز)

قال الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا مصفاة تابعة لشركة «أرامكو» النفطية السعودية في الرياض بطائرة دون طيار أمس الأربعاء، في الوقت الذي قالت فيه الشركة إنها احتوت حريقًا محدودًا في المصفاة نتج من حادث يتعلق بالعمليات.

وقال تلفزيون «المسيرة»، الذي يديره الحوثيون عبر حسابه على تويتر: «سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض»، بحسب وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون عن ناطق عسكري حوثي قوله: «إنجاز سلاح الجو المسير بداية قوية في مرحلة جديدة من ردع العدوان».

وقبيل إعلان الحوثيين عن الهجوم، قالت «أرامكو» إن فرقها للسيطرة على الحرائق والدفاع المدني السعودي تمكنت من احتواء حريق محدود نشب في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت الشركة، في تغريدة على «تويتر»، أن الحريق لم يؤثر على أنشطة المصفاة ولا توجد خسائر بشرية. وقالت إن الحريق وقع نتيجة حادث يتعلق بالعمليات.

وأطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، عشرات الصواريخ على السعودية في الأشهر القليلة الماضية في إطار الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات. واعترض الجيش السعودي معظم الصواريخ.

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